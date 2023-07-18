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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استيراد 165 ألف طن سكر لزيادة المعروض والتجهيز لجلب 150 إضافية

صدى البلد

اجتمع اليوم  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع  أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وكذلك بهدف زيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الأسعار.

 

وفي هذا الإطار قامت كل من هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد علي استيراد كميات تقدر ب 165 ألف طن ، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل علي استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار.

 

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

السكر السلع التموينية بنجر السكر ‏ وزارة التموين

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