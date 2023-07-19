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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بروتون وتويوتا .. احصل على سيارة زيرو بـ 400 ألف جنيه

احصل علي سيارة زيرو
احصل علي سيارة زيرو بـ 400 ألف جنيه

الحصول علي سيارة جديدة اليوم موديل 2022 من الأمور الصعبة في جميع دول العالم، خصوصا بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة وعلي توافرها لدي الوكلاء والموزعين بالسلب ، بالإضافة الي تقلص إنتاجها بأعداد محدودة .

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رغم جميع هذه الصعوبات توافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2022 العديد من الإصدارات منها سيارة بروتون ساجا، ورينو لوجان، وسوزوكي سيلاريو :


1- هيونداي اكسنت السيدان

تصل سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت السيدان الجديدة الي 43 لتر، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع هيونداي اكسنت موديل 2022 السيدان من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعة السيدان الجديدة القصوى الي 185 كم/ساعة .

 هيونداي اكسنت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة

تتوافر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بـ 5 فئات تبدأ أسعارهم من 350 ألف جنيه، وتصل الي 387 ألف جنيه .


2- تويوتا بيلتا السيدان

تنتج سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 اليابانية التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، وذلك بفضل امتلاك السيدان الصغيرة علي محرك سعة 1500 سي سي، وتصل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا بيلتا السيدان موديل 2022 الجديدة 

تباع تويوتا بيلتا السيدان موديل 2022 الجديدة داخل سوق السيارات المحلي بفئتين الأولي يصل سعرها الي 360 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بـ 405 ألف جنيه .


3- سوزوكي سيلاريو الهاتشباك


تنتمي سيارة سوزوكي سيلاريو الي فئة السيارات الهاتشباك موديل 2022 الجديدة بالسوق المصري، وتحتوي علي محرك سعة 1000 سي سي، وتستخدم سيلاريو  الصغيرة ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتحتاج الي 3.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 89 نيوتن/متر، وقوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

سيلاريو الهاتشباك تقدم داخل سوق السيارات المحلي المصري للجديد موديل 2022

سيلاريو الهاتشباك تقدم داخل سوق السيارات المحلي المصري للجديد موديل 2022 بسعر يبدا من 399 ألف جنيه، ويصل الي 489 ألف جنيه .

4- رينو لوجان السيدان

تتسارع سيارة رينو لوجان السيدان الفرنسية من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتوي لوجان موديل 2022 علي محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

 رينو لوجان الفرنسية داخل السوق المصري للسيارات الجديدة

تأتي سيارة رينو لوجان الفرنسية داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بـ 4 فئات ، الأولي تباع بسعر 415 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 425 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر 435 ألف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر 445 الف جنيه .


5- بروتون ساجا السيدان

تستمد سيارة بروتون ساجا السيدان موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتستخدم ساجا ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 95 حصان، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود السيارة السيدان الي 40 لتر .

بروتون ساجا السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تقدم سيارة بروتون ساجا السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي تباع بسعر 430 ألف جنيه، والفئة الثانية موديل 2022 تباع بسعر 465 ألف جنيه .

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