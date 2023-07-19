سعر رينو Espace الـ SUV الرياضية | صور

كشفت شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات المتطورة، عن طرازاها الجديد رينو Espace الايقونية، وتنتمي Espace إلي الجيل الخامس من سيارات رينو Espace التي تنتمي الي فئة السيارات التي SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة رينو Espace رياضية فرنسية جديد متعددة الاستخدامات

- أبعاد رينو Espace الفرنسية

رينو Espace رياضية فرنسية جديد متعددة الاستخدامات

تأتي سيارة رينو Espace الـ SUV الفرنسية للأسواق بطول 4.72 متر، وعرض 1.84 متر، وتصل مساحة تخزين الصندوق الخلفي للسيارة الي 1818 لتر .

- سعة محرك رينو Espace الـ SUV

سيارة رينو Espace رياضية فرنسية جديد متعددة الاستخدامات



تستمد سيارة رينو Espace الجديدة قوتها من محرك هجين وتنتج قوة 148 كيلووات ، أي ما يعادل 199 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر، بالإضافة الي محرك كهربائي ، وبطارية كهربائية سعة 1.7 كيلووات/ساعة .

رينو Espace رياضية فرنسية جديد متعددة الاستخدامات

بالإضافة الي أن سيارة رينو Espace الفرنسية الجديدة تتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 174 كم/ساعة، وتستهلك الـ SUV الجديدة من الوقود 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- مميزات رينو Espace الجديدة

مقصورة رينو Espace رياضية فرنسية جديد متعددة الاستخدامات

زودت سيارة رينو Espace الفرنسية الجديد متعددة الاستخدامات بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، ونظام الملتيميديا openR Link المتطور، ووظائف متطورة، وخرائط جوجل تظهر ويتم التفاعل معها عبر الإنترنت.

- سعر رينو Espace الفرنسية الجديدة

سيارة رينو Espace رياضية فرنسية جديد متعددة الاستخدامات

والجدير بالذكر أن شركة رينو الفرنسية ستعلن عن سيارتها الجديدة رينو Espace الـ SUV الجديدة خلال فصل الخريف القادم، بسعر يبدا من 43.500 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 512 ألف جنيه تقريباً.