رينو تكشف عن أركانا فيس ليفت الجديدة.. صور

تُعرف أيضًا باسم ميجان كونكويست و XM3 اعتمادًا على السوق ، وكانت رينو اركانا من بين أول سيارات الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات التي وصلت إلى أوروبا.

تم إطلاق السيارة المدمجة في أكتوبر 2020 وتتلقى بالفعل تحديث منتصف الدورة، ويعتمد هذا التحديث الجديد على نجاح الطراز الأصلي الذي حقق 163000 مبيعات في أوروبا و 240.000 وحدة بما في ذلك XM3 المتوفر في كوريا الجنوبية.

تعتبر سيارة اركانا موديل 2024 أحدث طراز من رينو يتبنى شعار الشركة المعدل، ويأتي مع لمسات من الكروم الأسود أو الساتان أو الكروم الداكن اعتمادًا على مستوى التجهيزات.

رينو اركانا موديل 2024

ستتوفر السيارة بثلاثة فئات هي Evolution و Techno و Esprit Alpine، سيحل الأخير يحل محل RS Line ويعمل كإصدار يتصدر النطاق، وتشمل التعديلات الأخرى الدقيقة أضواء ملوّنة جزئيًا ولمسات داكنة تحل محل الفضة.

حصريًا لـ Esprit Alpine ، توجد تلك العجلات الفاخرة مقاس 19 بوصة بلمسة نهائية ثنائية اللون بالإضافة إلى علامة Alpine التجارية الموجودة أيضًا على الشعار الذي يزين الرفارف الأمامية، كما أن لديها شبكة أمامية محدثة بشكل معتدل مقارنة بخط RS القديم.

رينو اركانا موديل 2024

في الداخل، تحصل الفئة الرئيسية على مزيج من الخياطة باللون الأحمر والأبيض والأزرق على بطاقات الباب ، جنبًا إلى جنب مع تشطيب يشبه الإردواز على لوحة القيادة. المقاعد ملفوفة في مزيج من الجلد المدبوغ الصناعي وما تشير إليه رينو باسم Eco Tep ، مع 10 بالمائة من التركيب باستخدام مواد ذات مصادر حيوية.

رينو اركانا موديل 2024

لا توجد أي تغييرات بالنسبة للمحرك حيث يمكن للعملاء الاختيار من نفس محركات البنزين الهجينة الخفيفة بقوة 140 و 160 حصانًا من محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.33 لتر. يوفر الإصدار الأقل 260 نيوتن متر (192 رطل قدم) من عزم الدوران بينما يحتوي الإصدار الأكثر قوة على 270 نيوتن متر (199 رطل قدم). التمسك بالمحرك الأساسي وستستغرق السرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) 9.8 ثانية في حين أن المحرك الأكثر قوة يمكنه القيام بالمهمة في 9.1 ثانية.

تقول رينو إنها ستبدأ في قبول طلبات شراء أركانا 2024 في أوروبا هذا الصيف.