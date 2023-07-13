سعر إم جي RX5 الجديدة بالسوق المصري

تقدم شركة ام جي الصينية العديد من الإصدارات المتنوعة في السوق المصري، يأتي في مقدمتها السيارة ام جي RX5 ، والتي تتميز بالعديد من المواصفات الانيقة.

ام جي RX5

زودت السيارة ام جي RX5 بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي"، مقترن بمحرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة 169 حصانا، بالإضافة إلى 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

وتستهلك السيارة ام جي RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط للتسارع من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ام جي RX5

وتحتوي السيارة ام جي RX5 على الكثير من التجهيزات تتضمن، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وخاصية الغلق المركزي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

وتضم السيارة ام جي RX5 تجهيزات أخرى منها، فتحة سقف بانوراما، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، مع مكابح ABS و EBD، ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وخاصية التوازن الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

ام جي RX5

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022

ام جي RX5موديل 2022 الفئة الأولى ام جي RX5 بسعر 1,080,000 جنيه

ام جي RX5موديل 2022 الفئة الثانية ام جي RX5 بسعر 1,100,000 جنيه

ام جي RX5موديل 2022 الفئة الثالثة ام جي RX5 بسعر 1,130,000 جنيه