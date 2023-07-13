عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إم جي RX5 الجديدة بالسوق المصري

ام جي RX5
ام جي RX5

تقدم شركة ام جي الصينية العديد من الإصدارات المتنوعة في السوق المصري، يأتي في مقدمتها السيارة ام جي RX5 ، والتي تتميز بالعديد من المواصفات الانيقة.

ام جي RX5

زودت السيارة ام جي RX5 بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي"، مقترن بمحرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة 169 حصانا، بالإضافة إلى 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

 

وتستهلك السيارة ام جي RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط للتسارع من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ام جي RX5

 

وتحتوي السيارة ام جي RX5 على الكثير من التجهيزات تتضمن، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وخاصية الغلق المركزي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

 

وتضم السيارة ام جي RX5 تجهيزات أخرى منها، فتحة سقف بانوراما، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، مع مكابح ABS و EBD، ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وخاصية التوازن الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.   

ام جي RX5

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022

ام جي  RX5موديل 2022 الفئة الأولى ام جي RX5 بسعر 1,080,000 جنيه    

ام جي  RX5موديل 2022 الفئة الثانية  ام جي RX5 بسعر 1,100,000 جنيه    

ام جي  RX5موديل 2022 الفئة الثالثة ام جي RX5 بسعر 1,130,000 جنيه     

 

ام جي RX5 RX5 ام جي ABS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

موضوعات متعلقة

إلنترا وصني .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 الجديدة في مصر.. صور

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. صور

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر.. صور

أخبار السيارات | 5 أنواع مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه.. وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

حادث تحطم عنيف لأغلى سيارات فيراري على الطريق.. شاهد

بقوة 1877 حصانا.. الكشف عن إصدار جديدة من بنينفارينا باتيستا

جنرال موتورز تخفض سعر سيارة Lyriq الكهربائية بنسبة 14٪

ترشيحاتنا

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

بايدن يزور فنلندا بعد قمة الناتو

شقيق ضحية الخانكة: كانوا بيسرقوا أخويا ولما شافهم انتقموا منه.. صور

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

الرقابة الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمات جودتها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم..فيديو

خبير يكشف حقيقة خطورة الفالق الإفريقي على سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ