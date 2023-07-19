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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سكوت آدكنز يدعو الجمهور لمشاهدة فيلمه «مطرح مطروح»

صدى البلد

قام الفنان الايطالي سكوت آدكنز بتصوير فيديو يدعو فيه جمهوره فى مصر لمشاهدة فيلمه في جميع دور العرض، ونشره عبر صفحته على “إنستجرام”.

وأعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “مطرح مطروح”، والمصنف ضمن قائمة الأفلام الكوميدي، أكشن فى تجربة مختلفة عليه.

وقال حميدة، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه عندما عرض عليه سيناريو الفيلم كان هناك له شرط واحد فقط للانضمام لفريق العمل، وهو تواجد شيماء سيف لتلعب دور البطولة أمامه.

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وأضاف حميدة أن الفيلم استغرق وقتا كثيرا فى التحضير لكونه يتطرق إلى حقبة زمنية تعود لأكثر من 70 عاما، وهي فترة الحرب العالمية الثانية، لذلك كان لا بد من التحضير لها جيدا.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الفنان كريم عفيفي الفنان محمود حميدة دور العرض

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