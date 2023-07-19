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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا للتشغيل.. تجهيز المجمعات الخدمية بالعدوة وديرمواس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تجهيز المجمعات الخدمية
تجهيز المجمعات الخدمية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بتفقد التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي العدوة وديرمواس استعدادا لتشغيلها.

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تفقد نائب المحافظ رافقه اللواء الدكتور وائل الشاذلى، ممثل وزارة الإنتاج الحربي التجهيزات المكتبية والأثاثات الخاصة بالمجمعات الخدمية بقرى (كفر خزام - تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بنى حرام- دلجا) بمركز بديرمواس، وقرى (صفانية -عطف حيدر- الشيخ مسعود - بنى عامر) بمركز العدوة. 

وأكد أنها مجهزة تكنولوجياً بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن مثل السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن والتموين والمركز التكنولوجي للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. 

أسامة القاضي محافظ المنيا الانتاج الحربى التجهيزات النهائية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة وزارة الإنتاج الحربي

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