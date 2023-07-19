نجم الأهلي علي ردار ريال بيتيس الإسباني

ارسل نادي ريال الاسباني، خطاب رسمي للنادي الأهلي، لتواجد اللاعب عمر سيد معوض لاعب الفريق الأحمر لمدة شهر، ليشارك في معسكر الإعداد خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويضع نادي ريال بيتيس اللاعب عمر معوض تحت الأنظار لضمه إلى صفوف النادي، كما أشاد النادي الإسباني باحترافية النادي الأهلي في التعامل، وحرصهم على مصلحة اللاعب.

ووفقاً لمسؤلي الشركة الإسبانية المسوقة للاعب، أكد كلا من مصطفى طارق ومحمد قدري، يمتلك إمكانيات مذهلة تمكنه من اللعب في أكبر الأندية الأوروبية.

وقد شارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني، على الرغم من حداثة سنه، فهو من مواليد 2006 ولم يتجاوز عمره 17 عاما.

ومن المنتظر أن يواصل مسئولو بيتيس متابعة اللاعب حتى يبلغ سنه ١٨ عامًا وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.

وسبق لمعوض أن خاض فترة معايشة ايجابية في البرتغال يواصل من خلالها النادي البرتغالي في متابعة اللاعب لحين وصوله سن ١٨ عامًا.

يذكر ان عمر معوض هو نجل سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والذي ساهم في حصول ناديه والمنتخب الوطني على العديد من البطولات المحلية والدولية.