السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

تعد الام القدم من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف .. فما السبب في زيادتها خلال هذا التوقيت؟ وهل يمكن علاجها؟

وعرض موقع Cherrywood Foot Care أهم المعلومات عن الم القدم في الصيف

لماذا تتألم القدم أكثر في الصيف؟

مع اقتراب فصل الصيف ، يسأل الكثير من المرضى السؤال ، لماذا تتأذى قدمي في الصيف أكثر من الشتاء؟ حسنًا بالنسبة للمبتدئين ، نظرًا للطقس اللطيف ، يميل معظم الناس إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا في الصيف. نحن نميل أكثر إلى المشي لمسافات طويلة (خاصة خلال هذه الأوقات) ، والذهاب لركوب الدراجات ، والمشي لمسافات طويلة ، وغيرها من الأنشطة التي نستخدم فيها أقدامنا غالبًا. تشمل بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون بمثابة محفز لألم القدم خلال فصل الصيف ما يلي:

الذهاب حافي القدمين.

أحذية غير داعمة.

قدم حروق الشمس.

تورم القدمين.

ما الذي يسبب المزيد من الأذى لقدميك؟

يقدم الصيف فرصة رائعة للخروج والقيام بالكثير من الأشياء التي لم تكن قادرًا على القيام بها في فصل الشتاء (مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بالطبع). إلى حد كبير في كل مكان تنظر إليه ، سيكون هناك أشخاص في الخارج. يمارس الناس عن طريق المشي والجري والأنشطة الأخرى. ومع ذلك ، فإن العيب الأساسي لممارسة الرياضة هو أنها تضع قدرًا كبيرًا من الضغط على كعبيها. من خلال القيام بذلك ، يمكن أن يكونوا قد بدأوا في تطوير حالات مرتبطة بالقدم مثل التهاب اللفافة الأخمصية. يحدث التهاب اللفافة الأخمصية عندما تبدأ الأوتار في الشفاء بالضعف والتوتر. نظرًا لأن الطقس لطيف ، فهذا يعني أن المزيد من الأشخاص يتركون أحذيتهم في المنزل ويرتدون أحذية غير داعمة مثل النعال. شبشب لديه القليل من الدعم ،

كيفية علاج آلام القدم

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب جدًا العثور على الراحة عند الشعور بألم في القدم. إذا بدأت تشعر أن الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو النزول عن قدميك وعدم التحرك لتهدئة الانزعاج ، فأنت بحاجة إلى العثور على مساعدة احترافية. على الرغم من أن هذا يبدو لطيفًا في بعض الأحيان ، يجب أن يكون هذا هو علاجك. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها المساعدة في علاج ألم قدمك عندما تشعر ببعض الانزعاج. يمكن أن تتضمن بعض هذه الطرق عددًا قليلاً مما يلي:

أرح قدمك.

جليد.

دلكي قدميك.

قم بأداء شد عضلات القدم والكعب.

العلاج الطبيعي إذا كان الألم سيئًا.

ارتدِ أحذية ذات دعامة جيدة للقوس.



