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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منتشر في الحر .. أطعمة تعالج ضغط الدم المنخفض

الضغط
الضغط

يمكن علاج انخفاض ضغط الدم من خلال النظام الغذائي الصحيح والتدريبات المنتظمة ونمط الحياة الصحي واكتسبت الأطعمة القوية الكثير من الاهتمام في السنوات القليلة الماضية لفوائدها العديدة لجسم الإنسان. 

ووفقا لموقع “Ntdtv”من الأطعمة الخارقة التي ترفع ضغط الدم المنخفض:

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1. القهوة

القهوة مشروب سوبر فود مليء بالفوائد المختلفة. تعزز القهوة ارتفاعًا فوريًا في ضغط الدم و وهذا يجعله طعامًا ممتازًا مثاليًا إذا كنت ترغب في زيادة ضغط الدم المنخفض بسرعة.

 

2. البيض

يعد البيض مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك وفيتامين ب 12 والحديد والبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تم ربطها بشكل مباشر بتحسين ضغط الدم. 

في الواقع ، قد يكون البيض مفيدًا في تحسين الأمراض الأخرى المتعلقة بالقلب مثل فقر الدم وما إلى ذلك.

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3. منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مصدرًا رائعًا لفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والبروتين للنباتيين وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في زيادة ضغط الدم المنخفض
4. الزبيب

يعتبر الزبيب إضافة رائعة لنظامك الغذائي سواء كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم. الزبيب غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مما يجعلها مثالية لنظامك الغذائي.

 

5. المكسرات

المكسرات مصدر كبير للعناصر الغذائية التي تساعد على زيادة ضغط الدم. العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم وما إلى ذلك ، وفيرة في المكسرات وتساعد على زيادة ضغط الدم.

6. الخضر الورقية

تشير الخضار الورقية الخضراء إلى مجموعة الخضروات الصليبية. تشتمل هذه المجموعة من الخضروات على البروكلي والسبانخ واللفت والخس والقرنبيط والملفوف وما إلى ذلك ، وهي مصدر كبير للحديد وحمض الفوليك والماء.

7. البقوليات

تشير البقوليات إلى أنواع مختلفة من العدس والحمص والفاصوليا وما إلى ذلك. تعد البقوليات مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في زيادة ضغط الدم المنخفض.

8. لحوم الأعضاء

غالبًا ما تكون اللحوم العضوية مثل الكبد وفيرة جدًا في مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. اللحوم العضوية غنية بفيتامين ب 12 والحديد والبروتين ومختلف العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على زيادة ضغط الدم المنخفض.

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