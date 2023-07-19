وفاة السيناريست مصطفى إبراهيم عن عمر ناهز 64 عامًا

أعلن أحد أقارب السيناريست مصطفى إبراهيم عن وفاته، عن عمر ناهز 64 عامًا.

وكتب أحد أقارب السيناريست مصطفى إبراهيم عبر حسابه على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي العزيز الأستاذ مصطفى إبراهيم.. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مرضه وصبره على البلاء شفيعًا وشاهدًا له لا عليه امتثالًا لقوله تعالى “إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب”.

وأضاف: فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابه رفعة لدرجاته ومنزلته في الجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان.

مصطفى ابراهيم قدم عدد من الاعمال منها مسلسل الأشرار، مسرحية رجل بلا أجندة، مسلسل الكاميليا والرمان، مسلسل بفعل فاعل، مسلسل الجبل، مسلسل مشاعر في البورصة، مسلسل قيود من نار، مسلسل الوجه الغامض، مسلسل شجر الأحلام، مسلسل وتاهت بعد العمر الطويل، مسلسل حارة الطبلاوي، مسلسل عندما تثور النساء.