ضمن مبادرة هنسوقلك.. طلاب هندسة حلوان يبتكرون أول روبوت مرشد سياحي

أطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.

و من ضمن المشروعات المشاركة بالمبادرة قام طلاب هندسة حلوان قسم ميكاترونكس بابتكار روبوت (توت بوت) يعمل كمرشد سياحى للمتاحف و يساعد على تنمية السياحة فى مصر عن طريقة تقديم معلومات اكثر للسياح عن الحضارة المصرية باستخدام التكنولوجية و الروبوتات .

و كشف الطلاب القائمون علي المشروع انه يمكن حجز جولة سياحية عن طريق موقع إلكتروني او تطبيق موبيل و من ثم بدء الجولة السياحية باستخدام الروبوت داخل المتحف حيث يمكن للروبوت التحرك داخل المتحف و تقديم و عرض المعلومات التاريخية عن طريقة الشاشة المثبتة فى الروبوت .

وتم إنشاء المشروع تحت إشراف الدكتور عزة بركات و الدكتور اية عبد الله ، و تم تنفيذ المشروع بأيدي الطلاب : أحمد الدمرداش المحمدى ، أسامة محمد باهى ، بلال محمود شعبان ، عمرو محمد احمد ، عمر محمد حسن ، محمود عماد عبد الحميد .

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ ياسر الجبالى مدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، ومسئول الأسرة.