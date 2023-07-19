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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر الصور الأولى لـ عقار الخليفة المنهار | شاهد

عقار الخليفة المنهار
عقار الخليفة المنهار

حصل موقع صدى البلد الإخباري على أول صور من داخل وخارج عقار الخليفة الذي انهار أمس ، حيث ‏تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطاراً يفيد سقوط جزئي لعقار بمنطقة الخليفة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ونجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال سيدة متوفاة وآخرة مصابه ، كما تم انتشال مواطن من أسفل الأنقاض مصاب.

‏فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حفاظا على أرواح المواطنين.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير قائلا بأنه بناءً على تكليف  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ، معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار والكائن بحارة "المدرسة" المتفرعة من شارع المحجر- التابع لحي الخليفة.

وانتقل فريق من النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع، برئاسة المستشارة علا غرابة - مدير النيابة، وعضوية المستشارة سارة مكرم - الوكيل العام، ونهال الشناوي - رئيس النيابة، لموقع العقار، وتبين من المعاينة أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد تم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وأنه عصر أمس، انهار السقف الداخلي بجميع الأدوار للحجرات المطلة على ناصية العقار، ونَجَمَ عن الحادث وفاة سيدة من قاطني العقار، وإصابة أخرى.

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت نهال الشناوي - رئيس النيابة، لأقوال كلًا من مهندس التنظيم المختص، ومفتش المباني عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .

كما اطلعت على ملف العقار الموجود بالحي، حيث تبين أنه بعد زلزال ١٩٩٢، قامت اللجنة المشكلة لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال، بمعاينة العقار وأصدرت تقريرها بالإزالة الجزئية وترميم باقي العقار، وأن العقار محرر بشأنه محضرين عدم تنفيذ للترميم الأول بتاريخ ١١ / ١ / ١٩٩٨، والثاني بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٩.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنه هندسية لتحديد أسباب الانهيار الجزئي لسقف العقار، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار، وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية لإعداد تقرير فني عن حالة العقار حاليًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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