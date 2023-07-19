مصادر: تيكيت مارشيه لم تحصل على الموافقات المطلوبة لإقامة حفل ترافيس سكوت

كشفت مصادر عن أسباب عدم إقامة حفلة مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت التي كان مقررا لها يوم ٢٨ يوليو الجاري بمنطقة الأهرامات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لها إن شركة تيكيت مارشيه، الوكيل المصري للحفل هي السبب في الأزمة المثارة حول إقامة الحفلة.

حفلة ترافيس سكوت

وأكدت المصادر أن شركة تيكيت مارشيه، الوكيل المصري لحفلة مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، والمسئولة عن التنظيم أعلنت عن إقامة الحفلة وفتح باب حجز التذاكر دون ان الحصول على الموافقات المطلوبة لإقامة الحفلة في مصر، سواء من نقابة المهن الموسيقية المعنية وفقا للقانون بمنح تصاريح إقامة الحفلات الموسيقية في مصر، وكذلك لم تحصل الشركة على موافقة الجهة المسؤولة عن مكان الحفلة وكذلك موافقات الجهات المعنية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن ما قامت به الشركة منظمة الحفل وتجاهلها للحصول على الموافقات اللازمة للحفلة قبل الترويج لها او فتح باب حجز التذاكر تسبب في حرج كبير، خاصة انها لم تسلك الطرق القانونية لتنظيم الحفلات الغنائية في مصر كما يفعل منظمو بقية الحفلات الغنائية لفنانين مصريين وعرب وأجانب التي تم اقامتها في مصر على مدار الفترة الماضية.