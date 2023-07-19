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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأطفال بمسجد موسى بن نصير بالجيزة ينشدون طلع البدر علينا

الاوقاف
الاوقاف

نظمت الواعظة جيهان ياسين نشاطًا تفاعليًّا للأطفال بمسجد موسى بن نصير بالجيزة للأطفال ضمن أنشطة البرنامج الصيفي للطفل احتفالًا بذكرى الهجرة النبوية والعام الهجري الجديد ١٤٤٥

و قدمت الواعظة جيهان ياسين خلال البرنامج شرحًا تفصيليًّا لأحداث الهجرة النبوية المشرفة وبيان الدروس المستفادة منها، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التصويرية التفاعلية لشرح الأحداث.


صرح عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام الوزارة بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي ، وسيتم توفيره سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية .

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

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