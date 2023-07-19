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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبراء الأمن السيبراني يصدرون تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي جوجل كروم

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي جوجل كروم

نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي متصفح Google Chrome “جوجل كروم” بالتثبيت الفوري لتحديث Google Chrome 115 التي أطلقته الشركة منذ أيام، حيث يضم التحديث عددا من الميزات الأمنية والفنية المهمة لمعالجة بعض المشكلات الخطيرة. 

 

وبحسب موقع Gearrice فإن التحديث الجديد من جوجل  Google Chrome 115 يعد هو الأهم من بين كل التحديثات التي تم إطلاقها نظرا لأن التحديث يعالج عددا من الثغرات الأمنية شديدة الخطورة حيث يصحح أكثر من 20 نقطة ضعف منها 4 تعتبر خطيرة للغاية. 

 

كما يشكل تحديث جوجل الجديد Google Chrome 115 واجهة برمجة التطبيقات الجديدة التي تسمح لمواقع الطرف الثالث بمعرفة المجموعات التي يتواجد فيها المستخدمون عندما يتعلق الأمر بعرض الإعلانات المخصصة. 

 

ومن الميزات التي حصل عليها التحديث وصول Mica ، وهو موضوع جديد لنظام التشغيل Windows 11 يعتمد على التصميم متعدد الأبعاد الذي سيحسن مظهر المتصفح قليلاً، ومشابه جدًا لـ Microsoft Fluent Design. 

 

ويتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة افتراضيًا ، ولكن يمكننا تنشيطها من لوحة chrome: // flags ، وتمكين ميزة"Windows 11 Mica titlebar" ، وإعادة تشغيل الكمبيوتر مرة أخرى. 

 

كيفية تثبيت تحديث Google Chrome 115 الجديد 


وسيتم تثبيت تحديث Google Chrome 115 الجديد تلقائيًا على جميع أجهزة الكمبيوتر في الأيام المقبلة للمستخدمين من حيث الأجهزة الأحدث إلى الأقدم، ولكن يجب عليك تفعيله لمنع استغلال مثل هذه الثغرات الأمنية. 

 

افتح قائمة النقاط الثلاث التي تظهر في الجزء العلوي الأيمن من نافذة المتصفح ، وإدخال المساعدة ثم  قسم المعلومات في Google Chrome .


وسترى الإصدار الذي قمت بتثبيته، وسيبحث المتصفح عن إصدارات جديدة من Chrome ، وإذا كان هناك إصدار جديد ، فسيتم تنزيله وتثبيته تلقائيًا دون الحاجة إلى القيام بأي شيء آخر.

 

ويمكن أيضًا تنزيل أحدث إصدار من المتصفح من هذا الرابط ، لتثبيته يدويًا على أي جهاز كمبيوتر.

 

 

 

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