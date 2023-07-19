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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لـ نشر الوعي الثقافي | محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

محافظ المنيا ورئيس
محافظ المنيا ورئيس الطائف الإنجيلية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، ولبحث أوجه التعاون والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.

ضم الوفد الدكتور القس راضى عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس مدحت زاهيان رئيس مجمع المنيا الانجيلي، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور هاني يوسف عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ المصري، والقس سمير بشرى راعي الكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان بالمنيا، والقس عماد بطرس راعي كنيسة أرض سلطان بالمنيا، والشيخ أشرف ناصح مدير أول اطسا وود بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف مدير العلاقات العامة برئاسة الطائفة الإنجيلية، والأستاذ يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.

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رحب المحافظ بالحضور، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكداً على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، ولتحقيق التنمية في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه، عبر القس الدكتور أندريه زكي، والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتتناقلها جيلا ً بعد جيل فيما بينها، كما أهدي القس أندريه زكي درع الهيئة القبطية الإنجيلية للمحافظ، تقديراً وتكريماً له.

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