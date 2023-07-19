من داخل الطائرة نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور ..شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش من داخل الطايرة في إطلالة صيفية جذابة مرتدية لبس كاجوال وتسريحة شعر بسيطة ومميزة, لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورها ردود أفعال واسعة .



آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصروالوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد منالمشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.