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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتابع الحركة السياحية بمعبد إدفو

معبد إدفو
معبد إدفو

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة معبد إدفو للإطلاع على خطة التطوير الجارية لإستيعاب الحركة السياحية الوافدة ، مع تخصيص باركنج يخدم المركبات والحافلات الناقلة للأفواج السياحية.

ووجه المحافظ إلى تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المختصة لوضع رؤية متكاملة بشأن تطوير ورفع كفاءة محيط المعبد، وتخصيص بوابات لدخول وخروج السائحين والزائرين للمعبد، وعمل سوق حضارى للبازارات السياحية بشكل جمالى يليق بالقيمة التاريخية لهذا الصرح الأثرى العريق، ويحقق فى نفس الوقت القيمة المضافه لأصحاب البازارات داخل المعبد.

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معبد إدفو 

وكان قد شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بمختلف قطاعات العمل العام لدعمهم بالخرائط والتصميمات المختلفة الخاصة بكل مشروع للإستعانة بها مستقبلياً ، مع إعداد مخطط متكامل لتوسعة طريق كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم، ورفع أى عوائق أمام هذا المشروع الحيوى من إشغالات سواء لمحلات الإيجار أو المنشآت الحكومية حيث سيتم إصدار قرارات نزع ملكية لها للمنفعة العامة.

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأن مدينة ومركز إدفو شهدت طفرة غير مسبوقة تنفيذاً للرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان ، وهو ما تمثل فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة إدفو بأقطار مختلفة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 50 مليون جنيه. 

أعقبه تنفيذ خطة متكاملة للتطوير والتجميل بطريق المعبد بطول 2 كم ، وأيضاً شمال المدينة بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه عبارة عن بلدورات وأرصفة وأعمدة ديكوريه وغيرها ، وتم الإنتهاء من الأعمال ، بالإضافة إلى تجميل المدخل الجنوبى ، والذى تم الإنتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه دعماً من الخطة الإستثمارية.

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وأوضح رئيس المدينة بأنه توازى مع ذلك تنفيذ خطة الرصف لمدينة إدفو بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه حيث تم رصف شارع كورنيش النيل بطول 2 كم ، وشارع الجيش بطول 1 كم ، وشارع البنوك بطول 1 كم ، وأيضاً شارع الكوبرى بطول 1 كم ، وكذا شارع التحرير بطول 1 كم ، وشارع مجلس المدينة بطول 2 كم ، فضلاً عن شارع 23 يوليو بطول 4 كم ، وجارى إستكمال أعمال الرصف بالمدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/2024 بإستثمارات 45 مليون جنيه ، وتكامل مع ذلك تنفيذ إنشاء جراج الوحدة المحلية الجديد على مساحة 300 م2 بحاجر إدفو ، وبتكلفة 3.5 مليون جنيه .

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