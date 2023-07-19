محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز إدفو

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

تفقد المحافظ حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، والتى وصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 497 مشروعا بتكلفة 8.9 مليار جنيه لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و 202 تابع.

حياة كريمة

استهل اللواء أشرف عطية جولته التى رافقه خلالها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالإضافة إلى مسئولى القيادات التنفيذية والشركات والمقاولين، بتفقد مركز شباب خور الزق بالرديسية بحرى، والذى تم نهوه بنسبة 100٪، وبتكلفة 6 ملايين جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، تضم مبنى إدارى مكون من أرضى ودور علوى ، بجانب ملعب بالنجيل الصناعى على مساحة 1056 م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة ، وجار الإستعداد للتجهيز والفرش بواسطة مديرية الشباب والرياضة.

وشدد عطية على ضرورة الإلتزام بنهو المشروعات بالجودة العالية، وتلافى الملاحظات بشكل كامل، كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة معالجة الرديسية بحرى والتى تم تنفيذها بنسبة 98 ٪ بتكلفة 350 مليون جنيه، وعلى مساحة 10.7 فدان لخدمة 45 ألف نسمة داخل 22 تابعا حيث يضم المشروع شبكات انحدار بأطوال 47.5 كم ، ومحطتى رفع إحداهما فرعية بقرية البحيرة ، والأخرى رئيسية بقرية الفوزة غرب ، بالإضافة إلى خطوط طرد تشمل خط طرد فرعى 400 م، بقطر 250 مم ، وخط طرد رئيسى 4.17 كم، بقطر 560 مم ، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية ميكانيكية بطاقة 5000/ 7500 م3/ يوم ، فضلاً عن خط السيب النهائى 400 م، ومصرف المصب لبيارة السيب النهائى للمحطة.

كما تفقد محافظ أسوان مشروع موزع البحيرة للكهرباء جهد 11 ك. ف، وقدرة 25 ميجا. وات حيث تم نهوه بنسبة 100 ٪، وتم دخوله الخدمة وتشغيله تجريبياً على مساحة 800 م2 ، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ويضم 4 مغذيات دخول لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة من أهالى الوحدات المحلية لقرى الرديسية بحرى، والطوناب ، ووادى الرديسية.

جهود

وأكد اللواء أشرف عطية على تحقيق المحافظة لمعدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء ما يساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة ، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل.

ووجه المحافظ بأهمية الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل ، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الصف.

فيما قدم الأهالى شكرهم للرئيس السيسى على النقلة النوعية والحضارية التى شهدتها قراهم بعد تنفيذ معظم المشروعات المدرجة فى مبادرة حياة كريمة ، وهو الذى ساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتحويلها إلى مناطق جذب سكانى بدلاً من أنها كانت طاردة للسكان ، مؤكدين على أن المتابعة الميدانية الدورية من محافظ أسوان من خلال جولاته التفقدية لهذه المشروعات ساهمت فى إنجازها فى وقت قياسى ، على الرغم من التحديات العديدة التى مرت بها مراحل التنفيذ في مختلف القطاعات .