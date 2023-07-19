محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروع الصرف الصحى بالشلال وتشغيله منتصف أغسطس

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب بنهو مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بشكل كامل خلال الأيام القادمة ، وتلافى كافة العيوب والمشاكل الفنية ، ليتم تشغيله فى منتصف أغسطس المقبل .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة التدخلات الفعالة والإيجابية لإقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات ، ووضع الحلول الجذرية لتحقيق العوائد الإيجابية منها ، ويصب فى صالح المواطن الأسوانى.



مشروعات

جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مسئولى الهيئة القومية ، والمقاولون العرب.

وقد كلف محافظ أسوان مديرية الإسكان بأن تقوم بالإشراف الفنى ، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمشروع للوقوف على أى تقصير أو معوقات ليتم التعامل الفورى معها بما يساهم فى الوصول إلى الهدف المرجو بإنجاز هذا المشروع ، على أن يراعى تطبيق حلول فنية مبتكرة ، وغير تقليدية فى مراجعة خط الإنحدار بطول 12 كم ، تواكباً مع أعمال العزل لبعض الخطوط ، وتغيير فراعات الدخول على محطة الرفع الرئيسية ، على أن يتوازى مع ذلك البدء فى إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحى لشركة مياه الشرب لتقوم بالإدارة الفنية له عقب نهوه على الوجه الأكمل.

جهود

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بحماية النيل والمسطحات المائية والبيئة بتحرير محاضر وغرامات فورية كبيرة لكل من يثبت قيامه بإلقاء أى مياه صرف فى نهر النيل للحفاظ عليه من أى مصادر للتلوث .

هذا ووسط جمع غفير من أهالى مدينة أسوان شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445 والذى نظمته بمسجد الحاج حسن ، والذى حضره العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وأيضاً القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والشعبية.



وبهذه المناسبة العطرة قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى ، وأيضاً أبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة ، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.