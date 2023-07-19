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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد مؤسسة «أم حبيبة» للتسويق الإلكترونى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بوفد مؤسسة أم حبيبة، وذلك بحضور مسئولى المؤسسة ومشروع قوى عاملة مصر، والمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة التى تساهم فى تأهيل الشباب لسوق العمل. 
 

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التسويق الإلكتروني 

وطالب اللواء أشرف عطية باستثمار أى أفكار أو مهارات أو ابتكارات بشكل إيجابى، مع تحقيق البراند الأعلى للمنتجات المختلفة للوصول للمنافسة المطلوبة فى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التسويق الإلكترونى، لافتاً إلى ضرورة تنظيم ورش عمل خاصة بذوى الهمم، علاوة على الاهتمام بدعم جميع البرامج التدريبية الهادفة لتمكين المرأة، تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وتحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور المتميز والجهود العديدة التى تقوم بها مؤسسة أم حبيبة لتكون بذلك من المؤسسات الفاعلة والنشطة التى تساند بحق الجهود التنفيذية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى فى جميع القطاعات. 

من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان الجندى مختلف أوجه التعاون بين كل من مؤسسة أم حبيبة ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تهدف إلى تحسين آليات التدريب والتوظيف بمحافظة أسوان.

وأوضحت حنان الجندى أنه تم تحقيق سلسلة من الإنجازات بين المؤسسة والمشروع، وهو الذى أثمر عن تدريب ما يزيد على 200 شاب وفتاة، وتوظيف 172 بمحافظات أسوان وأسيوط والمنيا، وهو الذى يتكامل مع الدور الذى تقوم به المؤسسة لتمكين المرأة والشباب بأسوان، وأهمية دور مؤسسة أم حبيبة كإحدى أذرع التنمية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.
 

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جهود 

ووسط جمع غفير من أهالى مدينة أسوان، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445، والذى نظمته بمسجد الحاج حسن، وحضره العميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد. 

وبهذه المناسبة العطرة، قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى، وأيضاً أبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

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