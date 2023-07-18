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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يسلم كراسي متحركة لـ33 حالة بدعم من مؤسسة "مصر بلا مرض"

محافظ أسوان يسلم
محافظ أسوان يسلم كراسى متحركةلـ33حالة

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من الكراسى المتحركة ضمن المرحلة الأولى ، والتى ضمت 33 كرسيا تم توفيرها بواسطة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية ، بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك بحضور الدكتورة مريم ألفى مدير مكتب المؤسسة بأسوان ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للمسئولين بالمؤسسة على دورهم الهادف والمتميز لتقديم الخدمات العديدة للتخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال التنوع فى هذه الخدمات بما يساهم فى إدخال الفرحة والسرور عليهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجاً، والحالات الإنسانية المختلفة .

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الحالات الإنسانية

وأشار عطية إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا مع وزارات التضامن الاجتماعى والصحة ، وأيضاً مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأهل الخير ، والذين يمثلون شركاء التنمية لنا ، لما يقدمونه من مساهمات جليلة ، وهو ما يساهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين كافة شرائح المجتمع .

ومن جانبها أشادت الدكتورة مريم ألفى بالاهتمام الكبير والملحوظ من محافظ أسوان بملف الصحة ، وهو الذى دفعنا لتقديم كافة أوجه الدعم لهذا الملف الحيوى منذ بدء عمل المؤسسة فى أسوان عام 2019 .

وأضافت مريم ألفى أن توزيع هذه الكراسى استهدف الفئات العمرية بدءاً من سن 13 سنة ضمن مبادرة مؤسسة مصر بلا مرض " اتحرك وافرح "، وتم تصميمها بمواصفات وجودة عالية وفقاً لكل حالة عقب القيام بزيارات ميدانية لهم ، ومستهدف فى المرحلة الثانية توفير كراسى أخرى للمرحلة العمرية من 5 إلى 13 سنة للحالات المرضية من الشلل الرباعى والدماغى ، وهو الذى يتوازى مع ما يتم توفيره من أدوية مجانية ، وأيضاً تنظيم قوافل طبية وعلاجية ، وعيادة متنقلة تضم تخصصات طبية متعددة .

 

جهود

قامت مدير مكتب أسوان والوفد المرافق لها بإهداء درع مؤسسة مصر بلا مرض لمحافظ أسوان تقديراً لما يقوم به من جهود ملموسة فى كافة المجالات لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى . 

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة ، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر ، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقاً للأساليب الحديثة وهو الذى يأتي من أجل تحقيق الاستثمار الأمثل للتسويق والترويج الجيد لمختلف المنتجات الزراعية التى تشتهر بها عاصمة الاقتصاد الإفريقى .

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