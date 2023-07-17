أسوان .. متابعة جهود المحافظة فى تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان

تستكمل أجهزة محافظة أسوان المختصة، جهودها لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بأهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية ، والأدوار التى تقوم بها اللجان التنسيقية لتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة ، فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

إستراتيجية

وفى نفس السياق، قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بترأس الإجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة لمتابعة جهود الخطة التنفيذية للسكان ، ووجهت السكرتير العام إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من المجلس القومى للسكان بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للوقوف على نتائج الخطة، وضمان الوصول إلى النتائج المرجوة ، وهو الذى يتكامل مع أهمية إعتماد الخطة الجديدة من رئيس الوحدة المحلية قبل عرضها على اللجنة التنسيقية والتأكيد على قياس المؤشرات السكانية.

وشددت السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة التعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس، والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ومحور صحة الشباب والمراهقين ، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة وذلك من خلال الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وكامل.

جهود

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة ، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر ، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقاً للأساليب الحديثة وهو الذى يأتي من أجل تحقيق الإستثمار الأمثل للتسويق والترويج الجيد لمختلف المنتجات الزراعية التى تشتهر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد طايل العضو المنتدب لإحدى الشركات الإستثمارية للصناعات الغذائية ، بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى فتح آفاق جديدة من الإستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال و تذليل أى معوقات لجذب المشروعات الإستثمارية فى كافة المجالات .