اقتحام منزل سفير السودان بالأردن .. ورسالة عاجلة من سوار الذهب

في الخرطوم..

أفادت وكالة عموت الأردنية بأن منزل سفير السودان لدى الأردن، السفير حسن سوار الذهب، في العاصمة السودانية الخرطوم تعرض لاقتحام الدعم السريع وسرقة محتوياته والمركبة العائدة للسفير ومقتنيات خاصة تعود لسنوات طويلة.

ومن جانبه؛ عبر السفير عن ألمه الشديد على ما تعرض له المنزل، مؤكدًا أنه "في النهاية ابن السودان واعاني كما يعاني أي سوداني من اعمال غير معهودة على ايدي عصابة دخيلة على المجتمع السوداني".

كما دعا بإعادة بعض المقتنيات التي تحمل ذكريات جميلة، متمنيًا ان "يعيش السودان والعالم العربي تجربة الأردن بالأمن والأمان.