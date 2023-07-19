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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الخرطوم..

اقتحام منزل سفير السودان بالأردن .. ورسالة عاجلة من سوار الذهب

سفير السودان لدي
سفير السودان لدي الأردن

أفادت وكالة عموت الأردنية بأن منزل سفير السودان لدى الأردن، السفير حسن سوار الذهب، في العاصمة السودانية الخرطوم تعرض لاقتحام الدعم السريع وسرقة محتوياته والمركبة العائدة للسفير ومقتنيات خاصة تعود لسنوات طويلة.

ومن جانبه؛ عبر السفير عن ألمه الشديد على ما تعرض له المنزل، مؤكدًا أنه "في النهاية ابن السودان واعاني كما يعاني أي سوداني من اعمال غير معهودة على ايدي عصابة دخيلة على المجتمع السوداني".

كما دعا بإعادة بعض المقتنيات التي تحمل ذكريات جميلة، متمنيًا ان "يعيش السودان والعالم العربي تجربة الأردن بالأمن والأمان. 

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