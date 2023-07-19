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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بسبب منخفضي السودان والهند.. تحذيرات عاجلة من مركز التنبؤ بالمناخ

صدى البلد

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عدة تحذيرات عاجلة للمواطنين ، وهي الاقلال من خروج الأطفال وكبار السن فى الشوارع نهاراً ، مع تناول  كمية كتير من المياه.

الإكثار من تناول الخضروات

 

 وشدد "فهيم" خلال تصريحات له ، على ضرورة "الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وقلل او امنع الحاجات الحادقة والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء" .

وأوضح "لابد أن نخفض المجهود البدني قدر الإمكان واللي معندوش حاجة ضرورية يأجلها بعيد عن فترة الظهيرة".
 

كما قدم أيضا عدة نصائح لأصحاب السيارات بأنه يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد القابلة للاشتعال.

2- زجاجات الكحول .

3- المشروبات الغازية.

4- اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة.

5- العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

6- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ
للهواء الساخن).

بالاضافة إلى :

البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً.
وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات .

أهم التوصيات الزراعية:

تأجيل زراعة المحاصيل البينية وعدم التفكير حتى في زراعة  الثوم والبصل (الاخضر)  خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

تقريب فترات الري واجراء رية سريعة لكل الزراعات القائمة صباحاً وعدم الري اثناء الظهيرة.

رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان.
 

زيادة الرطوبة
 

وأكد أنه مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 80% إلى 90% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد . 

 

موجة شديدة الحرارة 

 

وقال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن فصل الصيف يأبى أن "يهادن" حتى يلهب الأجواء بموجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية؛ نظراً لتعرض الجمهورية لظاهرة مناخية، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معا .

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