أردوغان يهدي رئيس الإمارات سيارة توج التركية .. صور

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بإهداء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيارة من طراز " توج" تركية الصنع، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها أردوغان إلى الإمارات.



وأعرب رئيس الإمارات عن شكره وتقديره لرجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة متمنياً لتركيا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار، بحسب وكالة الإمارات للأنباء "وام".



وقاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السيارة برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.

رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان

رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان

رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان

رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان