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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يهدي رئيس الإمارات سيارة توج التركية .. صور

صدى البلد

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بإهداء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيارة من طراز " توج" تركية الصنع، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها أردوغان إلى الإمارات.


وأعرب رئيس الإمارات عن شكره وتقديره لرجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة متمنياً لتركيا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار، بحسب وكالة الإمارات للأنباء "وام".


وقاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السيارة برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.

رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
رئيس دولة الإمارات برفقة اردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن زايد الزيارة الرسمية الرئيس التركي

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