وديات الأندية السعودية| الهلال يخسر بهدف.. والأهلي يفوز 18-0

شهد اليوم الأربعاء، مباراتين وديتين للهلال والأهلي السعوديين، والتي شهدت خسارة الأول وانتصار ساحق للأخير.



الهلال أمام دينامو كييف



خسر فريق الهلال السعودي بهدف نظيف أمام دينامو كييف، وهي المباراة الودية الأخيرة للفريق في معسكر النمسا قبل الموسم الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي الجديد روبين نيفيز وخاليدو كوليبالي وسافيتش.



ومن المنتظر أن يواجه فريق الكويت الكويتي يوم 23 من الشهر الجاري وديًا.



الأهلي أمام شتولفيلدن



سحق فريق الأهلي السعودي نظيره شتولفيلدن النمساوي بنتيجة 18-0، وهي نتيجة كبرى.

وشهدت المباراة تسجيل البرازيلي فيرمينو هدفين في أول ظهور له مع فريق الأهلي السعودي.

يُذكر ان بطولة دوري روشن السعودي ستنطلق يوم 11 أغسطس المقبل، بمواجهة الأهلي أمام الحزم.