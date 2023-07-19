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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الكهرباء: أزمة انقطاع التيار لن تستمر أكثر من 3 أيام.. فيديو

محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء، أن موجة الحر الشديدة تسببت في زيادة الضغط على الكهرباء، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع قطاع البترول، لتحديد مقدار تخفيف الأحمال، ليتوافق مع قدراتهم في إمداد الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.

وزير الكهرباء: الضغوط على الغاز تسببت في انخفاض بشبكات الغاز


وأضاف محمد شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الضغوط على الغاز تسببت في انخفاض بشبكات الغاز التي تغذي محطات الكهرباء، مؤكداً أن انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تخفيف الأحمال سوف يتم خلال يومين أو 3 أيام.

وزير الكهرباء: تم تخفيف الأحمال بنسبة 10%


وأشار وزير الكهرباء إلى، أن القدرة اليومية من الكهرباء 32 ألف كيلو وات، ومن المفترض أن تكون 35 ألفاً ، مضيفاً أنه تم تخفيف الأحمال بنسبة 10%.


وأوضح محمد شاكر وزير الكهرباء، أن هناك 33 مليون مشترك وشركات توزيع مختلفة ، لافتاً إلى أن بعض عمليات تخفيف الأحمال تتم بشكل يدوي.

 

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