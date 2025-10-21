مدير تعليم مطروح تتابع تنفيذ مبادرة علمتني أمي بالشيخ عطيوة الابتدائية

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة الشيخ عطيوة الابتدائية وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة ( علمتني أمى) بالمدرسة.

حيث تابعت جزء من ورشة العمل اللغوية والتربوية بعض أمهات طلاب الشيخ عطيوة والتي جاءت لتدريبهن علي الخطوط العريضة لتعليم ابنائهن قواعد القراءة والكتابة وتبصيرهن بالبرامج العلاجية التي يتم تنفيذها للطلاب الضعاف بالمدارس الابتدائية .

حيث رحبت وكيل الوزارة بالأمهات المشاركات في المبادرة المجتمعية التربوية اللغوية

وأعربت وكيل الوزارة لهن عن تقديرها البالغ لحضورهن الايجابي والذي يأتي في ضوء الحرص علي مصلحة أبنائهم وفي سبيل مساهمتهن في صقل مهارات القراءة والكتابة لدي الطلاب موضحة أن الدعوة مفتوحة لهن في الانضمام لورش عمل المستمرة التي تنظمها المديرية علي مدار السنة الدراسية

وقدمت نادية فتحي الشكر لمدير وهيئة تدريس الشيخ عطيوة للجهد المتميز والأداء الفعال مشيدة بمجهودات سهام جمعة الاخصائية الاجتماعية في تفعيل مبادرة علمتني أمي من خلال التواصل الإيجابي المثمر مع أولياء الامور وأمهات الطلاب والتي تساهم في توطيد أواصر علاقات أولياء الأمور مع هيئة التدريس وزيادة الالفة والاطمئنان للطلاب داخل المؤسسة التعليمية لتذليل أي عقبات تواجه المنظومة التعليمية في إطار تعاوني منظم لتحقيق الأثر الايجابي المأمول فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة كذلك الذين المتغيبين عن الحضور في اطار الجهود الخاصة بمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.