عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر .. حيلة جديدة يتم بها اختراقك من خلال Google Maps

حيلة جديدة يتم بها
حيلة جديدة يتم بها اختراقك من خلال Google Maps

تطوّر شركة جوجل خدمة الخرائط الخاصة بها Google Maps باستمرار، حيث حصلت الخدمة مؤخرًا على عدد من الميزات التي تجعلها مفيدة للمستخدمين لتكون أكثر من كونها خدمة مساعدة على التنقل بسرعة، حيث تطورت لتخبرك بمكان تناول الطعام، والتسوق ، وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى إتاحة رقم الهواتف للاتصال بها عندما تريد الاتصال بشركة طيران أو مطعم أو فندق أو غيره. 

ويبدو أن المحتالين أصبحوا يستبدلون أرقام الهواتف الخاصة بالفنادق وشركات الطيران والمطاعم على تطبيق Google Maps لخداع المستخدمين والحصول على البيانات الشخصية الخاصة بهم، ومن ثم سرقتها والوصول إلى الحسابات المصرفية وسرقتها، كحيلة هي الأحدث في عالم الجائم الإلكترونية. 

 

وبحسب موقع AndroidPolice فإنه أحد الضحايا قال إنه تم إلغاء رحلته على خطوط إحدى شركات الطيران الشهيرة في الولايات المتحدة، وعندما بحث عن رقم خدمة العملاء أو رقم الخط الساخن على تطبيق Google Maps، وعندما رد الطرف الآخر، بدأ الضحية يشرح أن رحلته قد ألغيت وأنه بحاجة إلى رحلة جديدة.

 

انقطع الاتصال ثم رن هاتف الضحية مرة أخرى ؛ حيث تم الاتصال به من رقم هاتف فرنسي وأظهرت هوية المتصل اسم شخص لا علاقة له بشركة الطيران، ثم عرّف الشخص نفسه على أنه ممثل شركة طيران. 

 

وقدّم الضحية اسمه ورقم تأكيد رحلته الجديدة، ثم تم توجيهه من قبل "ممثل شركة الطيران" لإرسال رقم تأكيد الرحلة الجديدة إلى رقم آخر عبر الرسائل القصيرة، كما طُلب منه دفع تكاليف حجوزات الطيران الجديدة مقدمًا.

 

وطلب الطرف الآخر المنتحل لشخصية أحد ممثلي شركة الطيران دفع ما يوازي دفع خمسة أضعاف سعر تذكرته الأصلية لإعادة الحجز، كما اتضح أن رقم الهاتف من تطبيق Google Maps الذي اتصل المستخدم في الأصل كان متصلاً بمكتب المساعدة المحلي لشركة الطيران. 

 

وبعد ما قام المستخدم بالبحث وجد أرقامًا خاطئة لشركة الطيران في Google Maps، وتم تصحيح كلا الرقمين منذ ذلك الوقت، إلا أن هذه العملية تعتبر مؤشرا خطرا على الوثوق بالأرقام الموجودة على الخدمة والتي يتم استبدالها بأرقام شخصية بمنتحلين. 

Google Maps اختراق اختراق Google Maps احتيال سرقة بيانات سرقة اموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

عاجل | ميدو يكشف ميدو تحركات الزمالك لسداد غرامة لشبونة

ترشيحاتنا

القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لسكان المناطق المجاورة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

أحمد المسلماني : أزمة أوكرانيا وروسيا قد تكون أطول من الحرب العالمية الأولى..فيديو

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

شاهد الروبوت شيكو يقاطع شريف عامر أثناء حديثه مع مخترعه الشاب.. فيديو

صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بـ 11.5 مليار دولار مع تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ