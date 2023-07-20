متولي : بطولات الأهلي لن تتوقف .. وفخور باللعب مع الجيل الحالي

قال محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسئولية ونجحوا في إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك فيها الأهلي على مدار الموسم، وأنه فخور جدًّا على المستوى الشخصي باللعب مع الجيل الحالي للفريق.
وأشار متولي إلى أن البطولات الخمس التي توج بها الأهلي هذا الموسم أكبر تعويض بالنسبة إليه على الصعوبات التي واجهها، وأنه لا يتوقف كثيرًا عند الإصابة والتي تعد قضاءً وقدرًا وأنه يعمل جاهدًا على العودة سريعًا للتواجد مع الفريق.
وشدد لاعب الأهلي على أن بطولات الأهلي لن تتوقف وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة من خلال التتويج بالمزيد من البطولات وإهدائها إلى الجماهير الداعم الأكبر للفريق خلال مشواره.
واختتم محمود متولي تصريحاته بالتأكيد أن احتفالية لقب الدوري لها طابع خاص، لا سيما أنها جاءت في حضور جماهير النادي، وأنه يهديهم كل الألقاب التي توج بها الفريق.