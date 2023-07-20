متولي : بطولات الأهلي لن تتوقف .. وفخور باللعب مع الجيل الحالي

قال محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر ‏المسئولية ونجحوا في إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك فيها ‏الأهلي على مدار الموسم، وأنه فخور جدًّا على المستوى الشخصي باللعب مع الجيل الحالي ‏للفريق.‏

وأشار متولي إلى أن البطولات الخمس التي توج بها الأهلي هذا الموسم أكبر تعويض بالنسبة ‏إليه على الصعوبات التي واجهها، وأنه لا يتوقف كثيرًا عند الإصابة والتي تعد قضاءً وقدرًا ‏وأنه يعمل جاهدًا على العودة سريعًا للتواجد مع الفريق.‏

وشدد لاعب الأهلي على أن بطولات الأهلي لن تتوقف وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه ‏خلال المرحلة المقبلة من خلال التتويج بالمزيد من البطولات وإهدائها إلى الجماهير الداعم ‏الأكبر للفريق خلال مشواره.‏

واختتم محمود متولي تصريحاته بالتأكيد أن احتفالية لقب الدوري لها طابع خاص، لا سيما ‏أنها جاءت في حضور جماهير النادي، وأنه يهديهم كل الألقاب التي توج بها الفريق.‏