عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

مقطع فيديو يثير الجدل
مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

أثار ملياردير صيني، الكثير من الجدل وذلك عندما قرر أن يقوم برفع سيارته وذلك من طراز "رولز رويس" وذلك إلى شقته في الطابق الـ44 وذلك بمبنى شاهق.

وقد وثق مقطع فيديو تلك العملية الدرامية التي تم خلالها المليارديرالصيني برفع سيارته الرولز رويس جوستوذلك إلى الشقة التي يملكها  وذلك في مقاطعة فوجيان.

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

https://www.instagram.com/reel/CtWT5rXITaU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفقا لموقع "SuperCarBlondie" قد تم رفع السيارة التي يمتلكها الملياردير الصيني والتي يبلغ وزنها حوالي  2.5 طن، وذلك على جانب ناطحة السحاب، وذلك للوصول إلى الشقة والتي تعد واقعة على ارتفاع 550 قدما. 

وُقد تم وضع السيارة في قفص حديدي قد صمم خصيصا لرفع السيارة ، وقد استُخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها وقد تم تصوير المشهد ونشره على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ليحظي بمشاركة كبيرة.

وقد جاءت ردود أفعال رواد السوشيال ميديا  متابينة  بين معجب  بتلك الفكرة، وآخر يقوم بانتقاد بذخ الأثرياء وقال أحد مستخدمي تطبيق إنستجرام ما الهدف من امتلاك سيارة ذات قيمة عالية جدا إذا كنت لا تستطيع قيادتها.

https://www.instagram.com/reel/CtWT5rXITaU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ملياردير صيني مقطع فيديو ناطحة السحاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد تتويج الأهلي بالدوري.. شاهد أول ظهور لطاهر محمد طاهر برفقة عائلته

اقتحام سفارة السويد ببغداد وإشعال النار فيها | شاهد

موضوعات متعلقة

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

سحر وجمال في سماء مصر .... اقتران رباعي فريد وبديع الليلة

نصائح لسلامة الأجهزة المنزلية في الحر الشديد

حدث ليلا | رئيس وزراء إيطاليا تشكر السيسي .. وهذا موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

احذر.. فعل يجعل الملائكة تتوقف عن بناء بيتك في الجنة

سجل 1,851 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ