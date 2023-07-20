مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

أثار ملياردير صيني، الكثير من الجدل وذلك عندما قرر أن يقوم برفع سيارته وذلك من طراز "رولز رويس" وذلك إلى شقته في الطابق الـ44 وذلك بمبنى شاهق.

وقد وثق مقطع فيديو تلك العملية الدرامية التي تم خلالها المليارديرالصيني برفع سيارته الرولز رويس جوستوذلك إلى الشقة التي يملكها وذلك في مقاطعة فوجيان.

وفقا لموقع "SuperCarBlondie" قد تم رفع السيارة التي يمتلكها الملياردير الصيني والتي يبلغ وزنها حوالي 2.5 طن، وذلك على جانب ناطحة السحاب، وذلك للوصول إلى الشقة والتي تعد واقعة على ارتفاع 550 قدما.

وُقد تم وضع السيارة في قفص حديدي قد صمم خصيصا لرفع السيارة ، وقد استُخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها وقد تم تصوير المشهد ونشره على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ليحظي بمشاركة كبيرة.

وقد جاءت ردود أفعال رواد السوشيال ميديا متابينة بين معجب بتلك الفكرة، وآخر يقوم بانتقاد بذخ الأثرياء وقال أحد مستخدمي تطبيق إنستجرام ما الهدف من امتلاك سيارة ذات قيمة عالية جدا إذا كنت لا تستطيع قيادتها.

https://www.instagram.com/reel/CtWT5rXITaU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading