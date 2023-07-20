عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مسئول تنفيذي سابق بجوجل: الروبوتات ستكون محل البشر في العلاقات الحميمة

مسئول تنفيذي سابق
مسئول تنفيذي سابق في جوجل يثير الجدل عن مستقبل الروبوتات

تنبأ مسئول تنفيذي سابق في شركة جوجل أن الروبوتات قد تحل محل البشر في العلاقات الحميمة، ومع التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي قد تتولى الروبوتات مهمة أن تكون شريكا أو صديقا بديلا للبشر. 

وبحسب موقع Decrypt فإن Mo Gawdat “محمد جودت”، الرئيس التنفيذي السابق للأعمال في شركة جوجل، قال إن الروبوتات يمكن أن تحل محل العلاقة الحميمة البشرية، حيث ادعى أن الواقع الافتراضي والمعزز سيسمحان قريبًا للناس بمحاكاة تجارب جنسية شبيهة بالبشرية. 

علاقات سرية مع روبوتات.. تطبيق للذكاء الاصطناعي يفتح بابا خلفيا للخيانة الزوجية

وأوضح جودت أنه "يمكن للتقنيات مثل تلك التي تطورها شركة Neuralink ، التي تربط التكنولوجيا مباشرة بالجهاز العصبي ، أن تلغي الحاجة إلى شركاء بشريين"، كما جادل جودت بأنه حتى الجوانب العاطفية والعقلية للعلاقات يمكن إعادة تكوينها بشكل مصطنع من خلال الإشارات في الدماغ.

 

وفقا للموقع فإن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل بنشاط على إنشاء روبوتات محادثة غير خاضعة للرقابة للعب أدوار جنسية. وتضمن الوتيرة المتسارعة لتطوير الذكاء الاصطناعي تصادمات متكررة بشكل متزايد مع الأسئلة المجتمعية الشائكة. 

 

وفي الوقت الحالي يدور النقاش حول الاعتبارات الأخلاقية لهذا المشهد المتطور والذي يثير استقطابا كبيرا، حيث يجادل النقاد بوقف البحث والتطوير، خوفًا من استيلاء وشيك للذكاء الاصطناعي على الصناعات القائمة على المعرفة والعلاقات الإنسانية. 

 

ومن ناحية أخرى ، يرى المؤيدون إمكانات في قدرة الذكاء الاصطناعي على تلبية رغبات وخيالات الإنسان. ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي تظهر قضايا مماثلة في مجالات القانون والدين والطب وغيرها من المجالات، حيث تكتب الروبوتات حاليا مقالات إخبارية وتقدم العلاج وحتى توفر التوجيه الروحى.

جوجل الروبوتات الذكاء الاصطناعي العلاقات الحميمة الواقع الافتراضي والمعزز محمد جودت Mo Gawdat شركات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

ترشيحاتنا

قبل نصف قرن.. قصة أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

مسئول تنفيذي سابق بجوجل: الروبوتات ستكون محل البشر في العلاقات الحميمة

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ