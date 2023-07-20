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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تشكر السيسي بعد الإفراج عن باتريك زكي

أرشيفية
أرشيفية

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مساء أمس الأربعاء، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صدور عفو  رئاسي عن الباحث باتريك زكي.

وقالت ميلوني، في رسالة مصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها طرحت قضية الناشط باتريك جورج زكي على الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي.

وأضافت أنها وجدت منه اهتماما وتجاوبا. و"اليوم تلقى باتريك زكي عفوًا من رئيس الجمهورية وأود أن أشكر الرئيس السيسي على هذه البادرة بالغة الأهمية".

هذا وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، ثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتقدم مجلس أمناء الحوار بالشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء  الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له، كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل .

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وأعرب مجلس الامناء، عن تطلعه الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

ومنذ ساعات قليلة، أعلن النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستخدما في ذلك سلطاته الدستورية.

وكتب عبد العزيز على صفحته بفيسبوك قائلا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

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