رئيس جامعة المنيا يتعرف على التجربة البريطانية في مجال التوظيف والتطوير المهني

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، ضمن وفد وزارة التعليم العالي، الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة رؤساء الجامعات الممثلين للأقاليم السبعه بجمهورية مصر العربية لبحث دعم سبل التعاون المشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني بمؤسسات التعليم العالي، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني وآليات عملها ضمن مشروع " برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".

وأشار د. عصام فرحات، إلى أن الزيارة تهدف إلي تعظيم دور مؤسسات التعليم العالي المتنوعة في تحقيق دورها الفاعل في دعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع للجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، وفقاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030، إلي جانب تعزيز محاور التكامل بين الحلقات الإقليمية للجامعات وتلبية احتياجاتها مع سوق العمل ومؤسسات الدولة الحكومية الشريكة في الاستراتيجية وإبراز دور مراكز التطوير المهني بالجامعات، ودورها في تأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة، وتقديم الدعم للطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل.

ويتضمن برنامج الزيارة مجموعة من الجلسات الحوارية المشتركة مع عدد من الأطراف والمؤسسات المعنية بتطوير التعليم العالي في المملكة المتحدة والاطلاع على تجربة مراكز التطوير المهني في مؤسسات التعليم العالي البريطاني وآليات ربط الخريجين بسوق العمل.

والجدير بالذكر أن برنامج الزيارة للمملكة المتحدة يتضمن برنامجين متتاليين وهما: "ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾن ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻌدد ﺳﺑﻊ رؤﺳﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت، وﯾﺗﺿﻣن زﯾﺎرات ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ باﻟﻣﻣﻠﻛﺔ المتحدة، والبرنامج الآخر لمسئولي مراكز التوظيف المهني في الجامعات المصرية ويتضمن تدريب عام على الإرشاد المهني بهدف ﻧﻘل اﻟﺗﺟرﺑﺔ البريطانية للجامعات اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺗوجيه اﻟوظيفي.