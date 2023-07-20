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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوفر 2548 فرصة عمل.. تفاصيل ملتقى توظيف الشباب بالقليوبية

فرص عمل
فرص عمل

تنظم محافظة القليوبية يوم السبت المقبل 29 يوليو ملتقى للتوظيف بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بالتعاون مع عدد من الشركات ووزارة ومديرية العمل في القليوبية.

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وقالت محافظة القليوبية أنه على من يرغب في التقديم لوظائف ملتقى التوظيف تسجيل بياناته والتواجد يوم السبت الموافق 29 يوليو الجارى صباحا بالملتقى ، حيث يوفر 2548 فرصة عمل يقدمها عدد كبير من الشركات في القطاع الخاص، منها على سبيل المثال لا الحصر:
في قطاع الملابس والنسيج والتريكو: مشرف إنتاج ومراقب جودة وكيميائي ومهندسو طباعة وصباغة، فنون تطبيقية ومشرف جودة قميص وإخصائي تخطيط ومتابعة وعمال أوفر وسنجر وأورليه ونظافة وتشطيب وتعبئة وفحص تريكو .
وفي مجال الصحة: أطباء رعاية وقلب وتمريض رعاية وطوارئ وإخصائي جودة وفرد أمن، وعاملات نظافة وموظف استقبال ، وفي مجال التعليم مدرسو لغة عربية ورياضيات ولغة إنجليزية ولغة فرنسية وتربية فنية وتربية موسيقية واقتصاد منزلي وحاسب آلى وإخصائي مكتبة وإداري.
وفي مجال الزراعة وإنتاج الزيوت والعطور مطلوب عمال زراعة وعمال إنتاج وفني غلاية ومندوب مبيعات وسائقو درجة ثانية ومهندس زراعة.
وفي مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني: عضو فريق وفني مصنعات دواجن وفني تشفية دواجن وفني كهرباء وميكانيكا وفني إنتاج وفني صيانة كهربائية وعمال إنتاج وتعبئة وعمال خدمات وعمال داخل المخازن وشيف مخبوزات وخباز بلدي وشيف بيتزا وشيف حلويات شرقي ومندوبي مبيعات وسائقين وسائقي مبيعات وأفراد امن ومهندس كهرباء ومهندس إنتاج ومهندس جودة.
كما مطلوب مندوب مبيعات في صيدليات وعمال إنتاج ومندوب تسليم ومنسق مبيعات وعمال مخازن وسائقون ومندوب سائقين وتعبئة وتغليف منتجات وفني صيانة وفني خراطة معادن وفني صيانة ميكانيكية وفني صيانة كهربائية وطباخون وعمال خدمات وأفراد أمن وعمال بوفيه وعمال فرز وتعبئة وعمال إنتاج بلاستيك وبائع مخبوزات وكاشير ومنسق أرفف ومهندس ميكانيكا ومهندس إنتاج ومهندس كهرباء.

القليوبية شبرا الخيمة ووزارة ومديرية العمل ملتقى التوظيف إنتاج الزيوت والعطور

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