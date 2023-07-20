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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عمل الوادي الجديد تبدأ تدريب الشباب والفتيات على التفصيل والخياطة والكهرباء

صدى البلد

بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، دورات تدريبية للشباب من الجنسين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية وذلك  بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة “مهنتك مستقبلك”، كما تم متابعة تنفيذ الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط  بالداخلة.  

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب  والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. 

وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على مهن يطلبها سوق العمل في المحافظات، مع إعطاء مزيد من الاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكينهم اقتصادياً من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم أعضاء فاعلين فى المجتمع.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية العمل تقوم  بتكثيف الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، في إطار خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023 / 2024، حيث تم بدء برنامج تدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة مدته شهر يشمل جوانب نظرية وعملية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم بعد انتهاء فترات التدريب.

دورات تدريبية للشباب من الجنسين

وأضاف مدير المديرية أنه في نفس السياق تم بدء تنفيذ دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات بواقع 10  متدربات على التفصيل والخياطة لمدة شهر،بواقع 150 ساعة تدريبية، و 10  متدربين على كهرباء التوصيلات لمدة 15 يوما بواقع 60 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة بعد إنتهاء فترة التدريب داخل شركات ومصانع القطاع الخاص.

مديرية العمل الوادى الجديد دورات تدريبية مهنة التفصيل الخياطة

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