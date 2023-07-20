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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 303 أفدنة وإزالة 157 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

استرداد أراضي املاك
استرداد أراضي املاك دولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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ففي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 63 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية حيث شملت الحملة الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى ( صندفاـ شلقام الحسينية ـ أبو جرج ـ ساقولا ـ بنى على ـ أم الساس ـ إبشاق ـ بكير)، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفى مطاي، أزالت الوحدة المحلية 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية إبوان ، كما تم استرداد 170 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة.

وفى مركز العدوة ، تم استرداد 133 فدان لعدد 22 حالة منها 6 حالات تعد على أرض زراعية و 8 حالات زراعة و 8 حالات متغيرات مكانية .

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وسمالوط حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 28 حالة تعد منها 6 حالات تعد على أراض زراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي غرب المنيا و قرى ( ريدة ـ طهنشاـ دير عطية) مركز المنيا، و 22 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركز سمالوط حيث شملت الحملة حي شرق وجنوب المدينة وقرى (قلوصنا ، منقطين، شوشة)، وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز مغاغة ، تم إزالة 23 حالة تعد منها 14 بالمدينة و9 حالات بمجلس قروى آبا .

وفى مراكز ديرمواس وملوى وأبوقرقاص تم إزالة 12 حالة تعد منها ، حالتان بالبناء على أملاك دولة بقرية تونا الجبل، و3 حالات بقرية دروة ورصد حالة تعد على أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بقرية دير البرشا وحالتان بناء مخالف داخل الحيز العمراني و حالة بناء مخالف بحى غرب مدينة ملوى ، إلى جانب إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز دير مواس، وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة حالة تعد .

 

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