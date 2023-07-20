الصين تطلق صاروخا يحمل أقمارا صناعية إلى الفضاء.. شاهد

الصين تطلق صاروخ يحمل أقمارًا صناعية إلى الفضاء، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

سيتم استخدامها بشكل أساسي لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية

وفقاً للتقرير، فإنه سيتم استخدام الأقمار بشكل أساسي لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وافاد التقرير، فإن الصين أطلقت بنجاح، صاروخ كوايزهو المخصص لإرسال 4 صناعية جديدة إلى الفضاء.

وهذه الأقمار التي انطلقت من مركز جيوكان في شمال غرب الصين، دخلت للمدار المخطط له، وسيتم استخدامها بشكل أساسي لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.