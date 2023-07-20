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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو كونفرانس.. جنوب إفريقيا تعلن تفاصيل مشاركة بوتين في قمة بريكس القادمة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك عبر الفيديو كونفرانس في جميع جلسات قمة دول البريكس المقبلة في جوهانسبرج والتي ستقام في يومي 22 و24 أغسطس القادم.

وقال وأنيل سوكلال، السفير المتجول لآسيا ومجموعة البريكس في وزارة خارجية جنوب إفريقيا: "سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة البريكس، وسيشارك في جميع الجلسات مع القادة وكذلك في القمة التقليدية لقادة البريكس في 23 أغسطس".

وأضاف: "في منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال قمة البريكس، سيلقي بوتين أيضًا ملاحظاته بشكل افتراضي، وسيشارك في جميع جوانب القمة تقريبًا، كما سيشارك في اجتماع  بريكس بلس، وذلك على الرغم من حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وتواجدة في جنوب إفريقيا".

وأشار سوكلال إلى أن مشاركة قادة البريكس في أعمال القمم السنوية للمجموعة على الإنترنت ليس بها شئ، حيث تم عقد العديد من اجتماعات وتجمعات البريكس عبر الإنترنت.

وقال السفير الجنوب إفريقي، إن هذا القرار جاء لصالح مشاركة الرئيس الروسي في قمة بريكس في جوهانسبرج، وتم اتخاذه بتوافق آراء جميع قادة الدول الأعضاء، مضيفا: "لم يتخذ هذا القرار فقط رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدهم".

ولفت إلى أنه على مدار الأشهر العديدة الماضية، انخرط رئيس جنوب إفريقيا مع جميع قادة بريكس في العديد من مناسبات، وتحدث معهم شخصيًا لمناقشة مسألة حضور الرئيس الروسي. 

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، لافتا إلى أن الجانب الروسي لا يريد خلق مشاكل لجنوب إفريقيا فيما يتعلق بالمذكرة.

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