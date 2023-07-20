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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستفيد من قرض بنكي بـ 1.5 مليار دولار بدعم من اليابان

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الخميس، أن بلاده ستحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار بضمان حكومة اليابان.

وقال شميهال في تغريدة على تويتر، أن هذا القرض سيستخدم لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا.

وأضاف شميهال، أن هذا القرض هو جزء من برنامج التعاون بين أوكرانيا والبنك الدولي، وأنه يعكس الثقة في الإصلاحات التي تقوم بها حكومته.

وشكر شميهال حكومة اليابان على دعمها المستمر لأوكرانيا.

وتدعم اليابان أوكرانيا في حربها مع روسيا من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والضغط الدبلوماسي على موسكو.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده تدعم سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا.

وأضاف أن اليابان ستقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا بضمان حكومة اليابان لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

ولكن هذا لا يعني أن اليابان تدعم أوكرانيا عسكريا أو تشارك في الحرب ضد روسيا. فاليابان تحافظ على علاقات اقتصادية وثقافية مع روسيا، كما تسعى إلى حل نزاعها مع روسيا حول جزر الكوريل. وقال كيشيدا إن الحل السلمي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

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