دعاء عاشوراء للمريض.. بظهر الغيب مستجاب

دعاء عاشوراء للمريض، علينا الحرص في هذا اليوم بالدعاء للمريض فيوم عاشوراء فيه ساعة إجابة عند الإفطار علينا استغلالها والدعاء فيها للمريض، ودعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب عسى الله عز وجل أن يعفوا عنه ويشفيه من سقمه، أضعف لحظات الإنسان في مرضه، هذه الكلمات طوق نجاة لمن أعياهم التعب وأنهكم المرض فالشفاء بيد الله عز وجل لكن على المريض أن يدعوا ويأخذ بالأسباب، وفي السطور التالية دعاء عاشوراء للمريض.



ونقول في دعاء عاشوراء للمريض اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيني وتعافيني بحولك وقوتك.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسني لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

- بسم الله أرقي نفسي من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيني وتعافيني بحولك وقوتك.

-اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسني لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.

- اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

كما نقول في دعاء عاشوراء للمريض اللهم اشفيه وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معافى لا ضرر فيه ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما، رب وان عجز الأطباء ف انت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا .. اللهم اشفيه من كل تعب وهم وضيق اشفيه شفاء لا يغادر سقما

-بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.

-اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه.



دعاء للمريض قصير

دعاء للمريض قصير، يبحث الكثير على محرك البحث جوجل عن دعاء للمريض قصير يردده المسلم عند زيارته أو بظهر الغيب في صلاته وقيامه وغيره، وهذا هو الصواب أن يلجأ العبد إلى ربه في كل الأوقات، وأن يكون على يقين أن أمله في شفائه بيد الله عز وجل، وهناك الكثير من الأدعية والأوراد المستحب قولها في دعاء للمريض قصير، نردهها عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا ويشفي كل مريض من الأسقام والأوجاع.. دعاء للمريض قصير.

ونقول في دعاء للمريض قصير اللهم إنا نسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تملأ جسد كل مريض بالعافية والصحة وأن تملأ قلبه بالسرور ، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

- اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما، اللهم يا كاشف الهم و يا فارج الغم خذ بيده يا رب واحرسه ورده إلينا سالما غانما من كل شر.

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد اشف كل مريض، اللهم خذ بيد عبدك اللهم احرسه اللهم ارحمه اللهم فرج كربه. اللهم إن عبدك (اسم المريض) ابن عبدك ( أم المريض) يتألم من المرض يا رب انك تقدر وهو لا يقدر انك تعلم وهو لا يعلم يا رب رده إلينا سالم غانم من كل شر. اللهم آمنا من فواجع الأقدار ومن تقلبات الأيام ومن فقد الأحبة ومن مرض يهلك الجسد والروح.

يا من تقول كن فيكون أذن لجسده بالشفاء يا كريم يا حنان يا منان اللهم إني أسالك بأسمائك العليا أن تمنن علي عبدك بالشفاء والصحة أن تلبسه لباس العفة.

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، وادفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. يا إلهي، ذكرك دوائي، والاستعانة بك طريقي وملاذي، بسم الله رحمتك يا طبيبي يا حليم يا معيني وناصري في الدنيا والآخرة.

-اللهم بحق عبادك المسلمين الساجدين المستغفرين في كل وقت وحين، يا من لا ترد دعاء البائس اشف أبي وجميع مرضانا ياكريم.

اللهم اشف شفاء ليس بعده سقماً أبداً وخذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام وارحمه بقدرتك يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم إنّا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليه بالشفاء ورده إلينا سالما من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.

دعاء بالشفاء

دعاء بالشفاء علمنا سيدنا النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الدعاء للآخرين حيث قال: ما من مسلمٍ يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحمٍ إلَّا أعطاه اللهُ بها إحدَى ثلاثٍ إمَّا أن يعجِّلَ له دعوتَه وإمَّا أن يدَّخِرَها له في الآخرةِ وإمَّا أن يصرِفَ عنه من السُّوءِ مثلَها قالوا إذا نُكثِرُ قال اللهُ أكثر، وفي دعاء بالشفاء عن أَبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنه أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال: يَا مُحَمدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نَعَمْ» قال: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يشْفِيك، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ » رواه مسلم.

دعاء بالشفاء، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

