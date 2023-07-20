تطور خطير.. أوكرانيا تعلن بدء استخدام الذخائر العنقودية ضد القوات الروسية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين مطلعين على الأمر، أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة ضد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد.

وقال مسؤول أوكراني لـ“واشنطن بوست”، إن الذخائر أطلقت على مواقع روسية لتدمير التحصينات مما يبطئ جهود الهجوم المضاد الأوكراني.

ومن المتوقع أيضا استخدام الذخائر العنقودية بالقرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، وفقا للتقرير.

وفي 7 يوليو، كشفت الولايات المتحدة النقاب عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، شملت ذخائر عنقودية.

وحذر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، منذ ذلك الحين من أن الجيش الروسي سيضطر إلى استخدام أسلحة مماثلة، والتي لديها الكثير من المخزونات، ضد القوات المسلحة الأوكرانية.

والذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، التي صدقت عليها 123 دولة، ولم توقع الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الجنوبية على الاتفاقية.