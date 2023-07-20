رقم ضخم.. السعودية تستهدف خدمة مليار مستفيد من ضيوف الرحمن

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن سلطات المملكة مهتمة بخدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية وتمكين دور الشباب والفتيات في خدمة الحرمين الشريفين.

ونقلت صحيفة عكاظ؛ تصريحات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال حديثه في الملتقى الإعلامي لإطلاق وتدشين هوية الرئاسة الجديدة وخططها للعام الهجري الجديد، أن «من أهم توجهاتنا هو خدمة مليار مستفيد من ضيوف الرحمن خلال العام 1445».

كما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تبني مفهوم الريادة والإبداع والذكاء الاصطناعي وتعزيز القيم الإستراتيجية، تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة وإيمانًا بالدور الريادي لدى شباب وشابات الوطن.

وأكد السديس، تمكين الكفاءات في المناصب القيادية والتوسع في التقانة والذكاء الاصطناعي واللغات والترجمة والعناية بالمبادرات وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.