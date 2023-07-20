جامعة حلوان تطلق مبادرة هنسوقلك للترويج لمشروعات التخرج .. والطلاب يبتكرون روبوتات للإرشاد السياحي والاستصلاح الزراعي

جامعة حلوان تطلق مبادرة هنسوقلك للترويج لمشروعات تخرج الطلاب

رئيس جامعة حلوان : نعمل على دعم المشروعات الطلابية

طلاب هندسة حلوان يكشفون تفاصيل ابتكار روبوت لاستصلاح الأراضي الزراعية

طلاب ميكاترونكس حلوان يبتكرون أول روبوت مرشد سياحي



أطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ان هذه المبادرة تأتي من أهمية دعم المشاريع البحثية والابتكارات العلمية في تطوير المجتمع وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع الطلاب على الاستمرار في الابتكار والتفوق في مجالاتهم المختلفة، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ولمبادرة "هنسوقلك" التي تسعى لتعزيز روح الابتكار والريادة في مصر، والتي أطلقتها أسرة من أجل مصر المركزية اون لاين .

ويشارك فى هذه المبادرة كليات "هندسة حلوان - هندسة المطرية - التعليم والتكنولوجيا - حاسبات والذكاء الاصطناعي - العلوم - فنون تطبيقية".



ومن ضمن المشروعات المشاركة بالمبادرة قام طلاب هندسة حلوان قسم ميكاترونكس روبوت زراعي يستخدم في استصلاح الأراضى الصحراوية اللتي يصعب على العامل البشري التعامل فيها بسبب الظروف البيئية الصعبه بها.

وكشف الطلاب ان الروبوت مزود بميكانيزمات ميكانيكية متقدمة وانترنت الأشياء ليكون أكثر إنتاجية ويسهل التحكم به عن بعد،و يقوم الروبوت بجميع مراحل الزراعة ، حيث يبدأ الروبوت من الحفر ثم وضع البذور ثم الردم ثم يعطي أمر التشغيل لشبكة الري الموجودة في الأرض

و بالنسبة للتصميم تم مراعاة سهولة التنفيذ والتجميع للأجزاء الميكانيكية المستخدمة في الروبوت لاستخدام افضل الامكانيات المحلية في الدولة حيث أنه تم تصميع جميع الأجزاء في ورش محلية ، و الروبوت مزود بنظام تحكم يسمح للمستخدم بالتحكم في سرعته والمسافات بين البذور ومساحة الأرض المستصلحة.

وتم ربط الروبوت بـ Website يسمح للمستخدم التحكم بالروبوت من خلاله حيث متاح له اختيار كل عملية علي حِده او اختيار التشغيل الاوتوماتيك للروبوت ، و يعمل عن طريق الخلايا الشمسية المزوده بِه لترشيد استهلاك الكهرباء ولصعوبة وصولها للمناطق الصحراوية.

و قد شارك في إعداد المشروع الطلاب : عمار محمد ، مروان عمرو ، عبدالرحمن الخولي ، مريم سعداوي ، حاتم مدحت ، ايمان عرفه ، سلمي ضياء ، ساره محمد و تم ذالك تحت اشراف الدكتور دكتور عرفة سليمان ، دكتورة رويدا مليجي .

كما قام طلاب هندسة حلوان قسم ميكاترونكس بابتكار روبوت (توت بوت) يعمل كمرشد سياحى للمتاحف و يساعد على تنمية السياحة فى مصر عن طريقة تقديم معلومات اكثر للسياح عن الحضارة المصرية باستخدام التكنولوجية و الروبوتات.

وكشف الطلاب القائمون علي المشروع انه يمكن حجز جولة سياحية عن طريق موقع إلكتروني او تطبيق موبيل و من ثم بدء الجولة السياحية باستخدام الروبوت داخل المتحف حيث يمكن للروبوت التحرك داخل المتحف و تقديم و عرض المعلومات التاريخية عن طريقة الشاشة المثبتة فى الروبوت .

وتم إنشاء المشروع تحت إشراف الدكتور عزة بركات و الدكتور آية عبد الله ، و تم تنفيذ المشروع بأيدي الطلاب : أحمد الدمرداش المحمدى ، أسامة محمد باهى ، بلال محمود شعبان ، عمرو محمد احمد ، عمر محمد حسن ، محمود عماد عبد الحميد .

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالى مدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، ومسئول أسرة من اجل مصر المركزية.