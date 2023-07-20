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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة:ضبط 54 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية بمركزى بدر وكوم حمادة أسفرت عن ضبط 54 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بيطري البحيرة .. تحصين أكثر من 120 ألف رأس حتى الآن

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إزالة 15حالة تعد بإجمالي مساحة 1339 م2 بـ 6 مراكز بالبحيرة

ذلك فى اطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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