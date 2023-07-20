تموين البحيرة:ضبط 54 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية بمركزى بدر وكوم حمادة أسفرت عن ضبط 54 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك فى اطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .