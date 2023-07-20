بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

وجه محمد مجدي أفشة رسالة للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع إنستجرام.

و نشر أفشة صورة عبر انستجرام و علق قائلا : مبروك للنادي الأهلي لقب الدوري العمل أساس النجاح الانضباط والرغبة والروح حاجات خاصة بالنادي الأهلي، النظام والادارة فن مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي مبروك لكل افراد منظومة الأهلي ١٢ لقب ليا مع النادي

و تابع : اتشرف اني كنت جزءا من تاريخ الأهلي وإن شاء الله المستقبل كله خير أما جمهور الأهلي .. مفيش كلام اقوله اكثر من انه جمهور استثنائي مفيش زيه في العالم تحبه ويحبك تخاف علي زعله جدا ويموت عليك في التشجيع لأجلكم تلعب كرة القدم .

وتوصلت إدارة الأهلي لاتفاق نهائي مع محمد مجدي أفشه لتمديد وتعديل تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل علي أن يتم توقيع العقود خلال الفترة المقبلة.



وسقط الأهلي في فخ التعادل 1 /1 مع ضيفه حرس الحدود، أمس في مباراة مؤجلة من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 73 عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يسجل خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي هدف التعادل لحرس الحدود بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 .



ورفع الأهلي، الذي توج باللقب في وقت سابق من الموسم للمرة 43 في تاريخه، رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له أمام كل من بيراميدز والمصري.



على الجانب الآخر، رفع حرس الحدود، الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.