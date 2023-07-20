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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب النفط.. إجراء عاجل من أمريكا ضد الصين وروسيا وإيران

إجراء عاجل من أمريكا
إجراء عاجل من أمريكا ضد الصين وروسيا وإيران

قدم مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، اليوم الخميس، لحظر بيع منتجات الطاقة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى خصوم واشنطن بما في ذلك الصين وروسيا.

ومرر أعضاء مجلس الشيوخ التشريع بأغلبية 85 صوتا لصالحه وعارضه 14 عضوا.

وكان التعديل برعاية السناتور الأمريكي، تيد كروز، الذي أيد الإجراء من الحزبين إلى جانب السناتور الأمريكي، جو مانشين.

ويحظر هذا الإجراء على وزارة الطاقة الأمريكية، بيع المنتجات النفطية للاحتياطي الاستراتيجي إلى أي كيان يخضع لملكية أو سيطرة الحزب الشيوعي الصيني أو الاتحاد الروسي أو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو جمهورية إيران الإسلامية.

وقال كروز في بيان بشأن هذا الإجراء: “نحن نقوض أمننا القومي بشكل غير ضروري وخطير في أي حالة نبيع فيها أي جزء من هذا المخزون للحزب الشيوعي الصيني أو أي شركة تحت سيطرته”.

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كما يتطلب الإجراء من وزارة الطاقة الأمريكية بيع المنتجات البترولية فقط بشرط عدم تصديرها إلى أي من الدول المذكورة أعلاه.

الصين روسيا أمريكا النفط

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