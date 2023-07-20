بتكلفة مليوني جنيه|انتهاء أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عزبة دنقل الابتدائية بنجع حمادي

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا ، اليوم الخميس ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة عزبة دنقل الابتدائية، بتكلفة إجمالية تخطت المليوني جنيه.



وأشار الدردير، إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، بضرورة الإسراع فى تسليم المدارس التى يجرى تطويرها فى أسرع وقت ممكن حفاظاً على سير وانتظام العملية التعليمية.

وأضاف أحمد حسين شلتوت، مسؤول المباني بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن المبنى الجديد جرى تطويره على أعلى مستوى، و بأحدث النظم المعمول بمدارس التربية والتعليم.

وأوضح شلتوت، بأن مبنى المدرسة يحتوى على 18 فصلا موزعة على 5 طوابق، تضم تلاميذ المرحلتين الابتدائية الإعدادية، بالإضافة لاحتواء المبنى على فصول لرياض الأطفال.

وأشار مسؤول المباني بإدارة نجع حمادي التعليمية، إلى أن المدرسة سوف تكون جاهزة للعملية التعليمية، مع بدء العام الدراسى الجديد، بما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمدرسة.

